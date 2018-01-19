"Рубин" и ташкентский "Локомотив" сыграли вничью в контрольном матче

Товарищеская игра в рамках межсезонных сборов проходила в Объединенных Арабских Эмиратах и завершилась без забитых мячей

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Казанский "Рубин" и действующий чемпион Узбекистана "Локомотив" (Ташкент) не выявили победителя в товарищеском матче, сообщает сайт российского футбольного клуба.

Для "Рубина" эта игра стала первой в новом году, а вот ташкентцы на сборах уже успели в Дубае одолеть со счетом 2:0 вице-чемпиона Шотландии — клуб "Абердин".

Игра протекала в невысоком темпе — "Рубин" контролировал мяч, узбекистанцы отвечали редкими контрвыпадами. По-настоящему опасный момент у ворот казанцев создал Марат Бикмаев, игравший, кстати, раньше в дубле "Рубина". Однако Сослан Джанаев справился с ударом игрока "Локомотива".

На второй тайм обе команды полностью сменили состав, чтобы дать молодым игрокам возможность показать себя в деле. Однако резервисты также не смогли открыть счет в этом матче.

"Локомотив" — действующий чемпион Узбекистана, в то время как "Рубин" после 20 туров российского чемпионата с 23 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

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