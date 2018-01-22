Филиал академии мадридского "Реала" может появиться в Ташкенте

Переговоры о сотрудничестве в развитии детского футбола стали основной целью визита президента ФФУ Умида Ахмаджанова в столицу Испании

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент Национального Олимпийского комитета и Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) Умид Ахмаджанов посетил столицу Испании с официальным визитом по приглашению директора академии клуба "Реал Мадрид" Хулио Ронко и руководства Федерации футбола Испании, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Основная цель поездки — переговоры об открытии в Ташкенте филиала академии "Реал Мадрид", а также о развитии сотрудничества с руководством Футбольной федерации Испании в подготовке тренеров и развитии детского спорта.

Ахмаджанов также провел переговоры с несколькими известными футбольными специалистами Испании и посмотрел из президентской ложи стадиона "Сантьяго Бернабеу" матч чемпионата страны "Реал Мадрид" — "Депортиво", в котором столичный клуб разгромил соперников 7:1.

На 23 января запланирована встреча Умида Ахмаджанова с руководством Футбольной федерации Франции в Париже.

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