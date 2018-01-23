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Олимпийские кольца

В сборную Узбекистана на Олимпиаде в Корее войдут два человека

© Flickr/ The Department for Culture, Media and Sport
Спорт
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Миша Ге поборется за медали в фигурном катании, а Камиль Тухтаев — в соревнованиях по горным лыжам

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. На зимней Олимпиаде в Корее сборную Узбекистана представят два спортсмена: фигурист Миша Ге и горнолыжник Камиль Тухтаев, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Миша Ге выступит с короткой программой в ледовом зале Кёнпхо 16 февраля, а 17 февраля представит судьям и зрителям произвольную.

Главные спортивные события 2018 года
© sputnik Виктория Любавина
Главные спортивные события 2018 года
Камиль Тухтаев 18 февраля выйдет на старт соревнований по гигантскому слалому, а 22 — по слалому.

На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи в сборную Узбекистана входили трое спортсменов: Миша Ге, а также горнолыжники Ксения Григорьева и Артем Воронов. Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года, в них будут участвовать около 6,5 тысячи спортсменов из 84 стран. Они будут соревноваться в 15 дисциплинах.

Единственную в истории Узбекистана медаль зимних Олимпийских игр завоевала Лина Черязова, которая выиграла соревнования по фристайлу в Лиллихамере в 1994 году.

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Теги:
Олимпиада-2018, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Миша Ге, Южная Корея, Фигурное катание, Горнолыжный спорт



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