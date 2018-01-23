Олимпийский прогноз: с чем Узбекистан едет в Пхенчхан

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Республику на главном международном соревновании четырехлетия представят фигурист Миша Ге и горнолыжник Комилджон Тухтаев.
Корреспонденты Sputnik разбирались, стоит ли узбекским болельщикам ждать олимпийской награды и каково будущее зимних видов спорта в Узбекистане.
Были времена
Здесь стоит сразу оговориться, что пока это предварительные данные, и многие национальные олимпийские комитеты продолжают формирование сборных. Однако логика вполне понятна: для Центральной Азии два спортсмена на зимней Олимпиаде — это очень даже неплохо.
Узбекистан впервые в качестве самостоятельной команды был представлен на зимних Олимпийских играх в 1994 году в Лиллехамере. Это был наивысший триумф в плане завоевания наград. В состав сборной вошли семеро узбекистанцев, принявших участие в двух соревновательных видах — фигурном катании и фристайле.
В общекомандном зачете республика заняла 14-е место, а Лина Черязова завоевала первую и пока последнюю для страны медаль — золото во фристайле. Вполне очевидно, что этот успех был достигнут еще на волне советских достижений в спорте. Все последующие годы Узбекистану не удавалось его повторить.
Далее все пошло по нисходящей. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити состав сборной сократился до шести человек, в 2006 году в Турине — до четырех, в 2010 в Ванкувере и 2014 в Сочи страну представали по три спортсмена. С другой стороны, в 2006 году представитель Узбекистана Евгений Рохин впервые в истории республики попал в число судей соревнований по фигурному катанию.
Болельщики ждут
Пожалуй, свои главные надежды на награды узбекские болельщики связывают с лучшим отечественным фигуристом за последние 25 лет Мишей Ге, для которого это будет уже вторая Олимпиада. Он выступит в Пхенчхане в ледовом зале Gangneung Ice Аrena 16 февраля с короткой программой, а днем позже — с произвольной.
Прошедший сезон эксперты называют лучшим в карьере фигуриста. Так, например, ему удалось впервые завоевать медаль на французском этапе серии Гран-при в Гренобле. Пусть это была и бронза, но для Ге она стала поистине золотой.
При этом обойдемся без шапкозакидательских настроений. Мише вполне по силам зацепиться за бронзу, но не выше. Даже эта задача будет с приставкой "сверх". Ведь ему придется бороться с великолепными спортсменами — японцами Юдзуру Ханю и Сома Уно, канадцем Патриком Чаном, американцем Натаном Ченом, испанцем Хавьером Фернандесом и другими.
Горнолыжник Комилжон Тухтаев начнет свои выступления 18 февраля с состязаний в гигантском слаломе, а 22 февраля он опробует зацепить медали в обычном слаломе. Здесь, конечно, главное не победа, а участие. При этом у узбекистанца есть определенный опыт выступлений на международной арене. В 2015 году он участвовал в чемпионате мира в Бивер-Крик (США), в 2017 году — чемпионате мира в Санкт-Морице (Швейцария).
Задел на будущее
Даже если узбекские спортсмены и не принесут наград в копилку сборной, в перспективе Узбекистан намерен возглавить зимнее олимпийское движение в Центральной Азии. И первые шаги в этом направлении были сделаны в прошлом году.
Наиболее перспективным направлением выглядит хоккей. Уже в 2020 году в Узбекистане планируется провести чемпионат среди клубных команд в пяти возрастных категориях от 7 до 16 лет, а начиная с 2022 года — соревнования в категории молодежных команд. Такими темпами недалеко и до Континентальной хоккейной лиги.
Основой для всех этих федераций станет суперсовременный ледовый дворец "Хумо Арена", строительство которого идет в Ташкент. Он будет располагать основной ледовой ареной на 12,5 тысячи мест, а также дополнительной на 300 мест. Вокруг дворца планируется выстроить всю необходимую инфраструктуру, включая парковку на 200 автомобилей, детский тематический парк и несколько ресторанов.
В 2018 году запланировано начало строительства трех подобных комплексов — в Самарканде, Андижане и Карши. До конца 2019 года в Ташкентской области также будет создана специальная загородная тренировочная база.
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