Олимпийский прогноз: с чем Узбекистан едет в Пхенчхан

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Республику на главном международном соревновании четырехлетия представят фигурист Миша Ге и горнолыжник Комилджон Тухтаев.

Корреспонденты Sputnik разбирались, стоит ли узбекским болельщикам ждать олимпийской награды и каково будущее зимних видов спорта в Узбекистане.

Были времена

Sputnik / Виталий Аньков В сборную Узбекистана на Олимпиаде в Корее войдут два человека

Представительство Узбекистана в Пхенчхане многие могут посчитать более чем скромным. Хотя это смотря с чем сравнивать. Соседний Казахстан, например, рассчитывает на 50 олимпийских лицензий, а Кыргызстан представят также два спортсмена. При этом Таджикистан и Туркмения могут и вовсе остаться без Олимпиады.

Здесь стоит сразу оговориться, что пока это предварительные данные, и многие национальные олимпийские комитеты продолжают формирование сборных. Однако логика вполне понятна: для Центральной Азии два спортсмена на зимней Олимпиаде — это очень даже неплохо.

Узбекистан впервые в качестве самостоятельной команды был представлен на зимних Олимпийских играх в 1994 году в Лиллехамере. Это был наивысший триумф в плане завоевания наград. В состав сборной вошли семеро узбекистанцев, принявших участие в двух соревновательных видах — фигурном катании и фристайле.

В общекомандном зачете республика заняла 14-е место, а Лина Черязова завоевала первую и пока последнюю для страны медаль — золото во фристайле. Вполне очевидно, что этот успех был достигнут еще на волне советских достижений в спорте. Все последующие годы Узбекистану не удавалось его повторить.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Миша Ге все-таки поедет на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане

Однако были у республики и свои маленькие достижения. В Нагано в 1998 году поехали уже 13 узбекистанцев. Ближе всего к награде подошла фигуристка Татьяна Малинина, занявшая 8-е место среди 30 участников.

Далее все пошло по нисходящей. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити состав сборной сократился до шести человек, в 2006 году в Турине — до четырех, в 2010 в Ванкувере и 2014 в Сочи страну представали по три спортсмена. С другой стороны, в 2006 году представитель Узбекистана Евгений Рохин впервые в истории республики попал в число судей соревнований по фигурному катанию.

Болельщики ждут

Пожалуй, свои главные надежды на награды узбекские болельщики связывают с лучшим отечественным фигуристом за последние 25 лет Мишей Ге, для которого это будет уже вторая Олимпиада. Он выступит в Пхенчхане в ледовом зале Gangneung Ice Аrena 16 февраля с короткой программой, а днем позже — с произвольной.

Прошедший сезон эксперты называют лучшим в карьере фигуриста. Так, например, ему удалось впервые завоевать медаль на французском этапе серии Гран-при в Гренобле. Пусть это была и бронза, но для Ге она стала поистине золотой.

© sputnik Виктория Любавина Главные спортивные события 2018 года

Интересно, что спортсмен в середине прошлого года уже практически простился со спортивной карьерой, объявив о ее завершении по итогам сезона. Однако, видимо, появившиеся успехи и медаль заставили его передумать. Сам Ге объяснял свое решение в том числе и началом строительства в Ташкенте нового катка, который ждали больше 20 лет.

При этом обойдемся без шапкозакидательских настроений. Мише вполне по силам зацепиться за бронзу, но не выше. Даже эта задача будет с приставкой "сверх". Ведь ему придется бороться с великолепными спортсменами — японцами Юдзуру Ханю и Сома Уно, канадцем Патриком Чаном, американцем Натаном Ченом, испанцем Хавьером Фернандесом и другими.

Горнолыжник Комилжон Тухтаев начнет свои выступления 18 февраля с состязаний в гигантском слаломе, а 22 февраля он опробует зацепить медали в обычном слаломе. Здесь, конечно, главное не победа, а участие. При этом у узбекистанца есть определенный опыт выступлений на международной арене. В 2015 году он участвовал в чемпионате мира в Бивер-Крик (США), в 2017 году — чемпионате мира в Санкт-Морице (Швейцария).

Задел на будущее

Даже если узбекские спортсмены и не принесут наград в копилку сборной, в перспективе Узбекистан намерен возглавить зимнее олимпийское движение в Центральной Азии. И первые шаги в этом направлении были сделаны в прошлом году.

© Sputnik/ Роман Денисов Зимние виды спорта в Узбекистане объединят в федерации

В стране впервые создаются отдельные федерации фигурного катания и шорт-трека, хоккея, керлинга и лыжного спорта. В их состав войдут также сноубординг, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки с трамплина на лыжах и другие зимние виды спорта.

Наиболее перспективным направлением выглядит хоккей. Уже в 2020 году в Узбекистане планируется провести чемпионат среди клубных команд в пяти возрастных категориях от 7 до 16 лет, а начиная с 2022 года — соревнования в категории молодежных команд. Такими темпами недалеко и до Континентальной хоккейной лиги.

Основой для всех этих федераций станет суперсовременный ледовый дворец "Хумо Арена", строительство которого идет в Ташкент. Он будет располагать основной ледовой ареной на 12,5 тысячи мест, а также дополнительной на 300 мест. Вокруг дворца планируется выстроить всю необходимую инфраструктуру, включая парковку на 200 автомобилей, детский тематический парк и несколько ресторанов.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Узбекистан в 2020 году намерен провести чемпионат страны по хоккею

Кроме того, в республике в течение ближайших пяти лет планируется реализовать мероприятия по созданию необходимых условий для развития хоккея и других зимних видов спорта в каждом из 12 регионов. В частности, предусматривается строительство специализированных спортивных комплексов с хоккейными площадками на 500-1500 зрительских мест.

В 2018 году запланировано начало строительства трех подобных комплексов — в Самарканде, Андижане и Карши. До конца 2019 года в Ташкентской области также будет создана специальная загородная тренировочная база.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.