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Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов и спортивный директор Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Фернандо Йерро

Узбекские подростки поедут на стажировку в футбольные клубы Испании

© НОК Узбекистана
Спорт
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Всю работу федерации, клубов и национальной команды Узбекистана планируется строить на основе испанской футбольной модели

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Несколько 16-летних футболистов из Узбекистана этим летом примут участие в тренировочных лагерях испанских клубов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов во время встречи со спортивным директором Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Фернандо Йерро договорился о сотрудничестве в создании современного футбола в республике. Всю работу федерации, клубов и национальной команды планируется строить на основе испанской футбольной модели.

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© Sputnik/ Антон Денисов
Филиал академии мадридского "Реала" может появиться в Ташкенте
Для начала 16-летние представители клубов Суперлиги Узбекистана смогут летом повысить квалификацию в таких командах, как "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико мадрид" и "Валенсия".

Фернандо Йерро заявил, что при необходимости направит испанских специалистов в Узбекистан для проведения тренерских семинаров и внедрения системы повышения квалификации.

В марте делегация ФФУ отправится в Испанию для более тщательного изучения структуры футбольной федерации, системы работы клубов и механизма подготовки национальных сборных.

Ранее сообщалось, что Ахмаджанов провел переговоры с директором академии мадридского "Реала" об открытии филиала в Ташкенте.

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Теги:
Федерация футбола Узбекистана, Умид Ахмаджанов, Испания, Ташкент, Футбол



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