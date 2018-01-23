Узбекские подростки поедут на стажировку в футбольные клубы Испании

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Несколько 16-летних футболистов из Узбекистана этим летом примут участие в тренировочных лагерях испанских клубов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов во время встречи со спортивным директором Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Фернандо Йерро договорился о сотрудничестве в создании современного футбола в республике. Всю работу федерации, клубов и национальной команды планируется строить на основе испанской футбольной модели.
Фернандо Йерро заявил, что при необходимости направит испанских специалистов в Узбекистан для проведения тренерских семинаров и внедрения системы повышения квалификации.
В марте делегация ФФУ отправится в Испанию для более тщательного изучения структуры футбольной федерации, системы работы клубов и механизма подготовки национальных сборных.
Ранее сообщалось, что Ахмаджанов провел переговоры с директором академии мадридского "Реала" об открытии филиала в Ташкенте.
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