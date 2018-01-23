Сборная Узбекистана U23 вышла в финал чемпионата Азии

Победить сверстников из Южной Кореи футболисты Узбекистана смогли только в дополнительное время

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik, Рамиз Бахтияров. Сборная Узбекистана U23 в полуфинале чемпионата Азии обыграла в дополнительное время сверстников из Южной Кореи и вышла в финал.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 33-й минуте счет открыл нападающий команды Узбекистана Забихилло Уринбаев. Во втором тайме представителям Южной Корем удалось сравнять счет.

В дополнительное время подопечные Равшана Хайдарова устроили голевое шоу. Сначала Азизжан Ганиев на 99-м нуте вывел Узбекистан вперед, а спустя десять минут Джасур Якшибаев увеличил преимущество своей команды. Точку в мачте на 120 минуте поставил защитник Акрамжон Камилов. Итоговый счет 4:1.

В финале Узбекистан U-23 сыграет против Вьетнама, который в параллельном мачте в серии послематчевых пенальти победил команду Катара (в основное время 2:2).

Финальный матч Чемпионата Азии по футболу среди команд до 23 лет, проходящего в Китае, состоится 27 января.

Напомним, в полуфинале турнира национальная команда республики разгромила представителей Японии со счетом 4:0.

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