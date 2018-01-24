Хайдаров о победе над Кореей: это наше лучшее выступление на турнире

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана U23 Равшан Хайдаров прокомментировал победу 4:1 над командой Южной Кореи в полуфинале Чемпионата Азии среди игроков до 23 лет.
"Мои игроки выдали максимум, это было их лучшее выступление на этом турнире. Мы были сильны тактически и физически, несмотря на то, что ребята устали", — заявил он в интервью сайту Азиатской конфедерации футбола (AFC).
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 33-й минуте счет открыл нападающий команды Узбекистана Забихилло Уринбаев. Во втором тайме представителям Южной Кореи удалось сравнять счет.
"Корея сильная команда, что я и сказал своим футболистам перед игрой. Мы сыграли два периода и дополнительное время, это было сложно, но наша сборная продемонстрировала характер и индивидуальное мастерство. Я думаю, сегодня мы заслужили победу", — сказал Хайдаров.
В дополнительное время его подопечные устроили голевое шоу. Сначала Азизжан Ганиев на 99-й минуте вывел Узбекистан вперед, а спустя десять минут Джасур Якшибаев увеличил преимущество своей команды. Точку в мачте на 120-й минуте поставил защитник Акрамжон Камилов. Итоговый счет 4:1.
"Я хотел бы отдать дань уважения своим игрокам. Это был очень сложный матч, но с самого начала и до конца мы контролировали мяч на полt. Мы выиграли для наших семей и всех болельщиков", — подчеркнул тренер.
По его словам, удаление корейского игрока на 74-й минуте, повлияло на игру, однако сборная Узбекистана и до этого контролировала ход матча.
"Я считаю, мы играли лучше и больше владели мячом", — добавил Хайдаров.
По словам тренера команды Южной Кореи Ким Бон-джи, именно удаление стало решающим фактором во встрече.
"Мы вышли на экстра-тайм без одного игрока, и это было трудно для нас, но футболисты сделали все возможное. Поворотным моментом стал второй тайм", — заявил он.
Финальный матч чемпионата Азии по футболу среди команд до 23 лет, проходящего в Китае, состоится 27 января.