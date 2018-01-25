Миша Ге идет восьмым на Чемпионате четырех континентов

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Фигурист из Узбекистана Миша Ге занимает восьмую строчку после исполнения короткой программы на Чемпионате четырех континентов — 2018.
Спортсмен продемонстрировал уверенный и очень музыкальный прокат без грубых ошибок, но уступил серьезным соперникам, исполняющим в каждой программе по несколько четверных прыжков, тогда как в арсенале узбекистанца есть только тройные. Судьи оценили выступление Миши Ге в 82,27 балла, что немного меньше его лучшего результата в этом сезоне (85,41).
Misha Ge UZB— Jackie Wong (@rockerskating) January 25, 2018
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TES 40.60, PCS 41.67, SP 82.27 into 3rd, looks like he may have gotten an unclear edge on that flip?https://t.co/zdkzRMeTVg #4ContsFigure pic.twitter.com/wiYJHCkcoG
Лидирует после исполнения короткой программы Шома Уно из Японии (100,49), Цзинь Боян из Китая идет вторым (100,17), третье место занимает японец Кейдзи Танака (90,68). Отметим, что бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен из Казахстана занимает промежуточное 11-е место с результатом в 75,3 балла.
Standings in the men's SP at #4ContsFigure. pic.twitter.com/ODwe4fL9Oa— Inside Skating (@insideskating) January 25, 2018
Спортсмены представят произвольную программу в субботу, 27 января.
Чемпионат четырех континентов — 2018 — соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Турнир проходит с 22 по 28 января 2018 года в столице островного Китая Тайбэе.
#4ContsFigure Happy father👏☺Happy fans too!!☺😃☺👉no one like @mishageofficial 🙌🙌🙌❤🐱👏🙏 pic.twitter.com/t70gWKWajw— K C Hervey (@perkiplus) January 25, 2018
Напомним, Миша Ге наряду с горнолыжником Камилем Тухтаевым представит Узбекистан на зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.