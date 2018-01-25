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Миша Ге во время выступления в короткой программе мужского одиночного катания на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Миша Ге идет восьмым на Чемпионате четырех континентов

Yuri KADOBNOV / AFP
Спорт
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В короткой программе спортсмен из Узбекистана продемонстрировал уверенный и очень музыкальный прокат без грубых ошибок, но уступил серьезным соперникам, исполняющим четверные прыжки

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Фигурист из Узбекистана Миша Ге занимает восьмую строчку после исполнения короткой программы на Чемпионате четырех континентов — 2018.

Спортсмен продемонстрировал уверенный и очень музыкальный прокат без грубых ошибок, но уступил серьезным соперникам, исполняющим в каждой программе по несколько четверных прыжков, тогда как в арсенале узбекистанца есть только тройные. Судьи оценили выступление Миши Ге в 82,27 балла, что немного меньше его лучшего результата в этом сезоне (85,41).

Лидирует после исполнения короткой программы Шома Уно из Японии (100,49), Цзинь Боян из Китая идет вторым (100,17), третье место занимает японец Кейдзи Танака (90,68). Отметим, что бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен из Казахстана занимает промежуточное 11-е место с результатом в 75,3 балла.

Спортсмены представят произвольную программу в субботу, 27 января.

Чемпионат четырех континентов — 2018 — соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Турнир проходит с 22 по 28 января 2018 года в столице островного Китая Тайбэе.

Напомним, Миша Ге наряду с горнолыжником Камилем Тухтаевым представит Узбекистан на зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

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Теги:
Миша Ге, Фигурное катание



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