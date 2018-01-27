Сборная Узбекистана U23 стала чемпионом Азии

Победа была вырвана на последних минутах дополнительного времени; решающий гол забил Андрей Сидоров за две минуты до финального свистка

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik, Рамиз Бахтияров. На чемпионате Азии по футболу среди команд до 23 лет, проходящем в Китае, сборная Узбекистана в финале турнира победила сверстников из Вьетнама.

Подопечные Равшана Хайдарова открыли счет уже на восьмой минуте матча. После подачи углового отличился Рустам Ашурматов. В первой половине встречи узбекистанцы имели еще несколько хороших моментов, чтобы удвоить преимущество, но им не хватило точности.

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На 41-й минуте команда Вьетнама воспользовалась своим единственным опасным моментом в тайме: красиво исполнив штрафной удар, им удалось сравнять счет.

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Матч проходил при сильном снегопаде, поэтому перерыв между таймами затянулся из-за необходимости расчистить футбольное поле, чтобы были видны хотя бы разделительные линии.

Во втором тайме Узбекистан практически полностью контролировал мяч и по ходу второй половины матча создал ряд голевых моментов, но голкипер Вьетнама здорово выручал свою команду.

Несмотря на более высокий класс узбекских игроков, эффективному передвижению мяча мешало ужасное состояние поля и непрекращающийся снегопад.

© AFC Футболисты сборной Узбекистана U23 - чемпионы Азии

Основное время матча завершилось вничью, было назначено дополнительное время.

Как и во втором тайме, узбекистанцы начали новый отрезок игры очень активно. Соперник, вероятно, решил избрать выжидательную тактику, но она не сработала. Дело в том, что команда Вьетнама, на пути к финалу побеждала всех своих оппонентов на стадии плей-офф в серии пенальти, и в этом матче пытались любой ценой перевести игру в серию послематчевы одиннадцатиметровых.

Но за две минуты до финального свистка выпущенный на замену игрок узбекской сборной Андрей Сидоров после очередного розыгрыша углового направил мяч в ворота и вывел свою команду вперед. На второй ответный гол вьетнамцев уже не хватило.

© AFC Игра Вьетнам - Узбекистан

В четвертьфинале сборная Узбекистана разгромила основных фаворитов турнира — команду Японии4:0, а в полуфинале в дополнительное время была побеждена сборная Южной Кореи со счетом 4:1.