Обнимаю вас всех: Мирзиёев поздравил узбекистанцев с победой на ЧА

Президент откликнулся на известие о победе молодежной сборной Узбекистана на чемпионате Азии по футболу среди молодежи до 23 лет в КНР

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Молодежная команда Узбекистана в возрасте до 23 лет стала чемпионом Азии по футболу, в решающем матче победив соперников из Вьетнама со счетом 2:1.

В связи с этим президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на своем официальном сайте опубликовал письмо, в котором поздравил спортсменов и всех узбекистанцев с такой важной спортивной победой.

"Мои дорогие дети! Уважаемые тренеры и наставники! От себя и от имени всего нашего многонационального народа искренне поздравляю всех вас с победой на чемпионате Азии по футболу среди молодежи, в ходе которого вы проявили истинное мужество и волю в очень неблагоприятных погодных условиях", — отметил он.

Президент отметил, что достигнутая победа "безмерно обрадовала весь наш народ и в очередной раз продемонстрировала, на какие великие свершения способна молодежь Узбекистана".

По словам главы государства, этот огромный успех станет достойным вкладом в воспитание многомиллионной молодежи страны в духе любви и преданности Родине, мужества, стремления к победе.

"Наша страна и народ гордятся вами — своими самоотверженными сыновьями, настоящими героями. Обнимаю всех вас и желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов во имя приумножения славы нашего родного Узбекистана во всем мире", — подытожил Мирзиёев.

Напомним, матч между сборными Узбекистана и Вьетнама прошел в субботу, 27 января.

Узбекистанцы первым открыли счет в начале игры, но до перерыва успели пропустить ответный гол. Во втором тайме ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника, доведя игру до дополнительного времени.

Вьетнамцы, дошедшие до финала через серии послематчевых пенальти, и на этот раз рассчитывали выявить победителя в этой дуэли вратарей, но за две минуты до истечения дополнительного времени игрок узбекской сборной Андрей Сидоров после розыгрыша углового отправил мяч в сетку, принеся команде победу.