Обнимаю вас всех: Мирзиёев поздравил узбекистанцев с победой на ЧА

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Молодежная команда Узбекистана в возрасте до 23 лет стала чемпионом Азии по футболу, в решающем матче победив соперников из Вьетнама со счетом 2:1.
В связи с этим президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на своем официальном сайте опубликовал письмо, в котором поздравил спортсменов и всех узбекистанцев с такой важной спортивной победой.
"Мои дорогие дети! Уважаемые тренеры и наставники! От себя и от имени всего нашего многонационального народа искренне поздравляю всех вас с победой на чемпионате Азии по футболу среди молодежи, в ходе которого вы проявили истинное мужество и волю в очень неблагоприятных погодных условиях", — отметил он.
Президент отметил, что достигнутая победа "безмерно обрадовала весь наш народ и в очередной раз продемонстрировала, на какие великие свершения способна молодежь Узбекистана".
"Наша страна и народ гордятся вами — своими самоотверженными сыновьями, настоящими героями. Обнимаю всех вас и желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов во имя приумножения славы нашего родного Узбекистана во всем мире", — подытожил Мирзиёев.
Напомним, матч между сборными Узбекистана и Вьетнама прошел в субботу, 27 января.
Вьетнамцы, дошедшие до финала через серии послематчевых пенальти, и на этот раз рассчитывали выявить победителя в этой дуэли вратарей, но за две минуты до истечения дополнительного времени игрок узбекской сборной Андрей Сидоров после розыгрыша углового отправил мяч в сетку, принеся команде победу.