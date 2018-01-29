Тысячи ташкентцев в мороз вышли встречать чемпионов Азии

Сборная Узбекистана U23 выиграла чемпионат Азии по футболу, в дополнительное время и в непростых погодных условиях одолев сверстников из Вьетнама со счетом 2:1

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Молодежная команда Узбекистана, ставшая чемпионом Азии по футболу, вернулась домой. Победителей турнира встречали многочисленные болельщики, официальные лица страны и десятки журналистов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.

Самолет с игроками приземлился в аэропорту Ташкента примерно в 23:30 по местному времени, но несмотря на поздний час и ощутимо морозную для Ташкента погоду (на улице минус 11 градусов) спортсменов пришли встретить и поздравить с успехом тысячи фанатов. На информационных экранах и табло аэропорта транслировали кадры победного поединка с Вьетнамом. Жаркая встреча морозной ташкентской ночью стала своего рода продолжением тяжелой победы под сплошным снегопадом.

© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров Болельщики с флагами пришли встречать сборную Узбекистана по футболу

Вся столица Узбекистана и аэропорт на время стали гигантской фан-зоной. Национальных героев посадили в двухэтажные автобусы с открытой крышей и повезли вдоль центральных улиц. Процессию сопровождали автомобилисты, а вместе с их гудками по всей округе раздавались звуки карнаев, сурнаев и барабанов, практический у всех в руках флаги.

© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров Автомобилисты устроили кортеж, сопровождая автобус с футболистами

Последний раз с такими почестями и народной радостью встречали триумфаторов Олимпиады Рио, где узбекские спортсмены добились лучшего за свою историю результата. а боксеры и вовсе стали первыми в общекомандном зачете.

Сборная Узбекистана U23 в финальном матче азиатского первенства 27 января смогла одолеть команду Вьетнама, забив решающий мяч за две минуты до истечения дополнительного времени. Примечательно, что оба гола подопечные Равшана Хайдарова забили с углового.

На информационных экранах перед аэропортам транслировали кадры финала ЧА © Sputnik/ /Рамиз Бахтияров

Двухэтажные автобусы, на которых спортсменов повезли по улицам Ташкента © Sputnik/ /Рамиз Бахтияров

Болельщики встречают молодежную сборную Узбекистана по футболу © Sputnik/ /Рамиз Бахтияров

Тысячи людей с флагами выстроились вдоль дороги, встречая чемпионов Азии © Sputnik/ /Рамиз Бахтияров 1 / 4 © Sputnik/ /Рамиз Бахтияров На информационных экранах перед аэропортам транслировали кадры финала ЧА

Президент страны Шавкат Мирзиёев почти сразу после окончания матча поздравил футболистов с победой.

"Наша страна и народ гордятся вами — своими самоотверженными сыновьями, настоящими героями. Обнимаю всех вас и желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов во имя приумножения славы нашего родного Узбекистана во всем мире", — отметил глава государства в своем поздравлении.

Чемпионат Азии по футболу среди молодежных команд проходил в Китае с 9 по 27 января. На стадии плей-офф узбекистанцы разгромили в четвертьфинале фаворитов турнира — сборную Японии со счетом 4:0, в дополнительное время обыграли с внушительным преимуществом представителей Южной Кореи — 4:1, и довели тяжелейший матч с Вьетнамом до победы.