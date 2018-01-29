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Встреча футболистов молодежной сборной Узбекистана в Ташкенте

Тысячи ташкентцев в мороз вышли встречать чемпионов Азии

© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
Спорт
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Тема:
Узбекистан на чемпионате Азии по футболу U23 в Китае (9)
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Сборная Узбекистана U23 выиграла чемпионат Азии по футболу, в дополнительное время и в непростых погодных условиях одолев сверстников из Вьетнама со счетом 2:1

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Молодежная команда Узбекистана, ставшая чемпионом Азии по футболу, вернулась домой. Победителей турнира встречали многочисленные болельщики, официальные лица страны и десятки журналистов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.

Самолет с игроками приземлился в аэропорту Ташкента примерно в 23:30 по местному времени, но несмотря на поздний час и ощутимо морозную для Ташкента погоду (на улице минус 11 градусов) спортсменов пришли встретить и поздравить с успехом тысячи фанатов. На информационных экранах и табло аэропорта транслировали кадры победного поединка с Вьетнамом. Жаркая встреча морозной ташкентской ночью стала своего рода продолжением тяжелой победы под сплошным снегопадом.

Болельщики с флагами пришли встречать сборную Узбекистана по футболу
© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
Болельщики с флагами пришли встречать сборную Узбекистана по футболу

Вся столица Узбекистана и аэропорт на время стали гигантской фан-зоной. Национальных героев посадили в двухэтажные автобусы с открытой крышей и повезли вдоль центральных улиц. Процессию сопровождали автомобилисты, а вместе с их гудками по всей округе раздавались звуки карнаев, сурнаев и барабанов, практический у всех в руках флаги.

Автомобилисты устроили кортеж, сопровождая автобус с футболистами
© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
Автомобилисты устроили кортеж, сопровождая автобус с футболистами
Сборная Узбекистана U23 на церемонии награждения чемпионата Азии
© AFC
Обнимаю вас всех: Мирзиёев поздравил узбекистанцев с победой на ЧА
Последний раз с такими почестями и народной радостью встречали триумфаторов Олимпиады Рио, где узбекские спортсмены добились лучшего за свою историю результата. а боксеры и вовсе стали первыми в общекомандном зачете.

Сборная Узбекистана U23 в финальном матче азиатского первенства 27 января смогла одолеть команду Вьетнама, забив решающий мяч за две минуты до истечения дополнительного времени. Примечательно, что оба гола подопечные Равшана Хайдарова забили с углового.

  • На информационных экранах перед аэропортам транслировали кадры финала ЧА
    На информационных экранах перед аэропортам транслировали кадры финала ЧА
    © Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
  • Двухэтажные автобусы, на которых спортсменов повезли по улицам Ташкента
    Двухэтажные автобусы, на которых спортсменов повезли по улицам Ташкента
    © Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
  • Болельщики встречают молодежную сборную Узбекистана по футболу
    Болельщики встречают молодежную сборную Узбекистана по футболу
    © Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
  • Тысячи людей с флагами выстроились вдоль дороги, встречая чемпионов Азии
    Тысячи людей с флагами выстроились вдоль дороги, встречая чемпионов Азии
    © Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
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© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
На информационных экранах перед аэропортам транслировали кадры финала ЧА

Президент страны Шавкат Мирзиёев почти сразу после окончания матча поздравил футболистов с победой.

"Наша страна и народ гордятся вами — своими самоотверженными сыновьями, настоящими героями. Обнимаю всех вас и желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов во имя приумножения славы нашего родного Узбекистана во всем мире", — отметил глава государства в своем поздравлении.

Чемпионат Азии по футболу среди молодежных команд проходил в Китае с 9 по 27 января. На стадии плей-офф узбекистанцы разгромили в четвертьфинале фаворитов турнира — сборную Японии со счетом 4:0, в дополнительное время обыграли с внушительным преимуществом представителей Южной Кореи — 4:1, и довели тяжелейший матч с Вьетнамом до победы.

Встреча молодежной сборной Узбекистана по футболу
© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
Встреча молодежной сборной Узбекистана по футболу

 

Тема:
Узбекистан на чемпионате Азии по футболу U23 в Китае (9)

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Теги:
Чемпионат Азии по футболу, Федерация футбола Узбекистана, Ташкент, Узбекистан, Футбол



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    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

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    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

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