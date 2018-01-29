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Футбол. Пенальти в ворота

"Пахтакор" усилился бывшим игроком шотландского "Хартса"

© Sputnik/ Виталий Белоусов
Спорт
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Ранее в составе своих команд Исмаэль Гонсалвеш становился обладателем Кубка лиги Шотландии и Суперкубка Кипра

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Столичный футбольный клуб "Пахтакор" подписал контракт с португальским форвардом Исмаэлем Гонсалвешем, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным пресс-службы клуба, 26-летний легионер подписал двухлетний контракт с "Пахтакором" и уже прибыл в Ташкент.

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Исмаэль Гонсалвеш является воспитанником португальской "Боавишты". На протяжении карьеры он играл в таких клубах, как "Ницца" (Франция), "Сент-Миррен" (Шотландия), "АПОЭЛ" (Кипр), "Вериа" (Греция), "Анортосис" (Кипр), "Аль-Иттифак" (Саудовская Аравия), "Хартс" (Шотландия).

В составе своих команд он становился обладателем Кубка лиги Шотландии и Суперкубка Кипра. Футболист также выступал за сборную Португалии U-17.

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Ранее клуб уже представил четверых новых игроков — Фарруха Сайфиева, Акмаля Шорахмедова, Бахрома Абдурахимова и Дильшода Рахматуллаева, а также двух футболистов, вернувшихся из аренды — Егора Кримца и Жалолиддина Машарипова.

Отметим, что 30 января столичная команда проведет отборочный матч стадии плей-офф Лиги чемпионов Азии против катарской "Аль-Гарафы". Он пройдет на стадионе "Тани бин Жассим" в Дохе.

Теги:
ФК "Пахтакор", Узбекистан, Спорт



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