Миша Ге стал шестым на Чемпионате четырех континентов

Для фигуриста из Узбекистана шестое место стало лучшим в карьере результатом на этом турнире

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Фигурист из Узбекистана Миша Ге занял шестое место на Чемпионате четырех континентов — 2018, показав лучший в карьере результат на этом турнире.

По итогам короткой программы Ге занимал восьмое место. Произвольную программу он исполнил без грубых ошибок и показал седьмой результат, что позволило ему набрать в сумме 248,96 балла и занять итоговое шестое место. Ранее лучшим результатом в карьере фигуриста на этом турнире было восьмое место в сезоне 2014-2015 года.

Misha Ge UZB

TES 83.63, PCS 83.06, FS 166.69, TOTAL 248.96 into 1sthttps://t.co/JSKYoWMK8q #4ContsFigure pic.twitter.com/BWuY1vrBdG — Jackie Wong (@rockerskating) January 27, 2018

Победителем турнира стал Цзинь Боян из Китая, набравший за две программы 300,95 балла, Второе место занял японец Шома Уно Уно (297,94), бронза у американца Джейсона Брауна — 269,22 очка. Для 20-летнего Цзинь Бояна это золото стало первым на Турнире четырех континентов в карьере.

#SkatingFamily #ISU Публикация от Misha Ge (@mishage8) Янв 27, 2018 at 11:31 PST

Чемпионат четырех континентов — 2018 — соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Турнир проходил с 22 по 28 января 2018 года в столице островного Китая Тайбэе.

Напомним, Миша Ге наряду с горнолыжником Камилем Тухтаевым представит Узбекистан на зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.