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Логотип спортивного арбитражного суда CAS на штаб-квартире в Лозанне.

CAS 1 февраля решит судьбу 39 спортсменов из РФ, отстраненных от ОИ

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI
Спорт
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Тема:
Ситуация с выступлением сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (20)
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Ранее в спортивном арбитражном суде были зарегистрированы 42 апелляции российских спортсменов, они обжаловали решение об их пожизненном отстранении от Игр

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит вердикт по делам 39 российских спортсменов по апелляциям на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх 1 февраля.

Девушка с российским флагом рядом со штаб-квартирой МОК в Лозанне
Fabrice COFFRINI / AFP
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CAS ранее объявил, что зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на решение об их пожизненном отстранении от Игр. Апелляции российских спортсменов были разделены на три группы. Слушания по делам первых двух групп проходили с 22 по 27-28 января.

Апелляции биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой будут рассмотрены после 28 января.

Тема:
Ситуация с выступлением сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (20)
Теги:
олимпиада, спорт, Россия



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