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Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

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За или против двойного тарифа на воду при отсутствии счетчиков?
  • Да, это будет дисциплинировать население и стимулировать людей экономить воду
    14.3% (45)
  • Нет, это неоправданная мера, которая будет лишней нагрузкой на потребителей
    55.8% (175)
  • Тарифы на воду должны отличаться, но не настолько сильно
    29.9% (94)
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