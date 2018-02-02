Игрок сборной Узбекистана по футболу U23 Андрей Сидоров, забивший победный гол в финале чемпионата Азии, рассказал о том, что он испытывал, сидя почти весь матч на скамейке запасных, и что лично для него означает этот триумф команды.
Следующий матч групповой стадии сборная Узбекистана проведет третьего февраля против Таджикистана
Глава пресс-службы Ассоциации футбола опроверг слухи о том, что на пост главного футбольного тренера больше не будет приглашен иностранец, имена кандидатов держатся в секрете
Главный тренер сборной Узбекистана до 23 лет на заседании Международного пресс-клуба поделился своим видением развития узбекского футбола
Делегация МЧС Беларуси находится с визитом в Узбекистане, сотрудники уже поучаствовали в совместных учениях в горах, а также сыграли в настольный теннис
Результаты 28 оправданных атлетов, показанные на Олимпиаде в Сочи, восстановлены, некоторые спортсмены уже заявили о своей готовности поехать на Игры в Пхенчхан