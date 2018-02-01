CAS оправдал 28 российских спортсменов полностью и 11 частично

Результаты 28 оправданных атлетов, показанные на Олимпиаде в Сочи, восстановлены, некоторые спортсмены уже заявили о своей готовности поехать на Игры в Пхенчхан

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал решение Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, сообщается в пресс-релизе суда.

В число оправданных вошли бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина; скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова; лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева; конькобежцы Ольга Фаткулина, Алексей Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов; саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко; хоккеисты Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина.

"Конечно, новости отличные, но уже даже сил и эмоций нет радоваться — вымотался за год. Но счастлив, конечно. Что касается Олимпиады, то теперь решение за МОК — приглашать меня или нет, если пригласят, то поеду, конечно", — заявил РИА Новости скелетонист Александр Третьяков, выигравший в Сочи золотую медаль.

Свое желание поехать в Пхенчхан подтвердила и оправданная CAS конькобежка Ольга Фаткуллина.

Еще для 11 спортсменов CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпийских игр на отстранение только от Игр-2018 в Пхенчхане. Это бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин; лыжники Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко; хоккеисты Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок.

Рассмотрение дел биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой отложено.

© Sputnik/ Виталий Белоусов На что рассчитывает сборная России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Ранее МОК по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда признал 43 российских участников Олимпиады в Сочи виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты, показанные в 2014 году, и пожизненно отстранил атлетов от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов и 189 официальных лиц в составе делегации "спортсменов-олимпийцев из России" для участия в Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, на Олимпиаду отправятся 80 тренеров, сообщила ранее пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).