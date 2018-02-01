18:07 01 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Тренер сборной Узбекистана U23 Равшан Хайдаров

Равшан Хайдаров: Узбекистану нужен собственный стиль игры

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекистан на чемпионате Азии по футболу U23 в Китае (14)
14530

Главный тренер сборной Узбекистана до 23 лет на заседании Международного пресс-клуба поделился своим видением развития узбекского футбола

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана до 23 лет Равшан Хайдаров поделился мнением о концепции развития узбекского футбола, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По мнению наставника, национальной команде республики необходимо выработать свой стиль игры.

"У нас не получится играть, как Германия или другая команда. Совершенно разные менталитеты и много других факторов. Мы можем перенять опыт подготовки молодежи и организационные моменты у той же Германии, но командную систему игры мы должны придумать сами", — заявил он на заседании Международного пресс-клуба.

Чемпионат Азии по футболу среди команд в возрасте до 23 лет проходил в Китае с 9 по 27 января 2018 года. Сборная Узбекистана стала чемпионом Азии, в финале обыграв со счетом 2:1 команду из Вьетнама.

Тема:
Узбекистан на чемпионате Азии по футболу U23 в Китае (14)
Теги:
Равшан Хайдаров, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нартай Дутбаев
    Дубль два

    Бывшему главе Комитета национальной безопасности Казахстана Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор – Sputnik выяснил за что.

  • Бездомные люди. Архивное фото
    Мороз с косой

    Аномальные морозы, обрушившиеся на Кыргызстан в январе, стали причиной десятков смертей – Sputnik узнал количество жертв.

  • Здание администрации города Душанбе. Архивное фото
    Следящие за языком

    При мэрии столицы Таджикистана создана комиссия по контролю за реализацией закона "О государственном языке" – за чем будут следить блюстители языка?

  • Студийный микрофон, фото из архива
    Кто так говорит?

    Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана недоволен работой радиостанций – какие, помимо культуры речи, проблемы радийщиков?

  • Лобстеры во льду, архивное фото
    Конец белорусской креветки

    Директор компании, занимающейся оптово-розничной торговлей морепродуктами в Беларуси, задержан – Следственный комитет озвучил подозрения.

  • Вид на остров Науру
    Не одинокий остров

    Sputnik собрал самые интересные факты о Республике Науру – стране, признавшей независимость Абхазии и отмечающей 50-летие Независимости.

  • Геннадий Тимченко
    Чей гражданин?

    Зачем российскому бизнесмену Геннадию Тимченко, попавшему в так называемый "Кремлевский список", приписывают армянское гражданство?

  • Скелетон, архивное фото
    Я все сказал!

    Один из членов олимпийской делегации Латвии исключен из списка отправляющихся на игры в Пхенчхан за "крепкие" выражения.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Разграничили

    Правительство Литвы утвердило итоговые документы о демаркации государственной границы с Россией.

  • Молдавские полицейские и конопля
    Конопляный рай

    Минсельхоз Молдовы просит упростить выдачу разрешения на выращивание конопли – Sputnik узнал, что собираются делать с урожаем.

  • Ученик начальной школы с букварем
    Конец русской школы

    Эстонский городок Кейла может лишиться единственной оставшейся русской школы – Sputnik узнал, не идет ли речь о намеренной ликвидации русского образования?

  • Психоневрологический диспансер
    Больные душой

    О том, какие душевные расстройства распространены в Южной Осетии и что мешает оказанию полноценной психиатрической помощи в материале Sputnik.

  • Нартай Дутбаев
    Дубль два

    Бывшему главе Комитета национальной безопасности Казахстана Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор – Sputnik выяснил за что.

  • Бездомные люди. Архивное фото
    Мороз с косой

    Аномальные морозы, обрушившиеся на Кыргызстан в январе, стали причиной десятков смертей – Sputnik узнал количество жертв.

  • Здание администрации города Душанбе. Архивное фото
    Следящие за языком

    При мэрии столицы Таджикистана создана комиссия по контролю за реализацией закона "О государственном языке" – за чем будут следить блюстители языка?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
Суперлуние, "кровавая" Луна и голубая: три явления за одну ночь
СПУТНИК_Возгорание на борту самолета Москва-Волгоград из-за аккумулятора телефона
Горячая связь: после посадки в Москве в самолете загорелся телефон
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054