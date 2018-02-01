Равшан Хайдаров: Узбекистану нужен собственный стиль игры

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана до 23 лет Равшан Хайдаров поделился мнением о концепции развития узбекского футбола, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По мнению наставника, национальной команде республики необходимо выработать свой стиль игры.

"У нас не получится играть, как Германия или другая команда. Совершенно разные менталитеты и много других факторов. Мы можем перенять опыт подготовки молодежи и организационные моменты у той же Германии, но командную систему игры мы должны придумать сами", — заявил он на заседании Международного пресс-клуба.

Чемпионат Азии по футболу среди команд в возрасте до 23 лет проходил в Китае с 9 по 27 января 2018 года. Сборная Узбекистана стала чемпионом Азии, в финале обыграв со счетом 2:1 команду из Вьетнама.