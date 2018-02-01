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Футбол

Имя нового тренера узбекской сборной по футболу назовут в феврале

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Спорт
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Глава пресс-службы Ассоциации футбола опроверг слухи о том, что на пост главного футбольного тренера больше не будет приглашен иностранец, имена кандидатов держатся в секрете

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Федерация футбола Узбекистана планирует завершить переговорный процесс с новым главным тренером национальной сборной страны до конца февраля, сообщает корреспондент Sputnik.

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"Сейчас идет финальная стадия переговоров. Если она завершится удачно, то мы планируем объявить имя нового главного тренера к концу февраля. Однако это серьезные переговоры, все может измениться, поэтому пока сложно говорить о конкретных датах", — отметил корреспонденту Sputnik глава пресс-службы Ассоциации футбола Екубжон Мамаджонов.

При этом собеседник опроверг слухи о том, что Узбекистан больше не намерен приглашать на пост рулевого сборной иностранца. По его словам, сейчас переговоры идут с иностранными специалистами, это делается разумно, перед будущим главным тренером поставят четкие задачи.

"Что касается конкретных кандидатов, все переговоры идут в конфиденциальном порядке, но могу сказать одно, что это будет высококлассный иностранный специалист", — заметил он.

Напомним, ранее федерация озвучила имена девяти специалистов, которые могут возглавить национальную команду. Это Вальтер Маццари, Берт ван Марвейк, Славен Билич, Дан Петреску, Миодраг Радулович, Славолюб Муслин, Анджелио Алессио, Бернд Шторк и Бранко Иванович.

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Предыдущий главный тренер сборной Самвел Бабаян был уволен за провал в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в России. Возглавляемая им команда заняла четвертое место в группе А, что не позволило ей пробиться в финальную часть турнира.

Позже стало известно, что он был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, а все факты по его нарушениям были переданы в органы прокуратуры.

Теги:
футбол, тренер, Футболист, Сборная Узбекистана, Узбекистан



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