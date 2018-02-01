Имя нового тренера узбекской сборной по футболу назовут в феврале

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Федерация футбола Узбекистана планирует завершить переговорный процесс с новым главным тренером национальной сборной страны до конца февраля, сообщает корреспондент Sputnik.
При этом собеседник опроверг слухи о том, что Узбекистан больше не намерен приглашать на пост рулевого сборной иностранца. По его словам, сейчас переговоры идут с иностранными специалистами, это делается разумно, перед будущим главным тренером поставят четкие задачи.
"Что касается конкретных кандидатов, все переговоры идут в конфиденциальном порядке, но могу сказать одно, что это будет высококлассный иностранный специалист", — заметил он.
Напомним, ранее федерация озвучила имена девяти специалистов, которые могут возглавить национальную команду. Это Вальтер Маццари, Берт ван Марвейк, Славен Билич, Дан Петреску, Миодраг Радулович, Славолюб Муслин, Анджелио Алессио, Бернд Шторк и Бранко Иванович.
Позже стало известно, что он был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, а все факты по его нарушениям были переданы в органы прокуратуры.