Узбекистан разрабатывает паломнические туры для малайзийцев

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана презентовала в Малайзии потенциал республики в сфере паломнического туризма, передает ИА "Жахон".
Кроме того, участники встречи ознакомились с предпринимаемыми в Узбекистане мерами по разработке специальных "зиёрат-туров" для граждан Малайзии и Индонезии.
Особый интерес вызвала информация о развитии туринфраструктуры в Бухарской и Самаркандской областях, создании Центра исламской цивилизации в Ташкенте и Международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари в Самарканде.
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