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Туристы-паломники из Малайзии и Индонезии в Узбекистане

Узбекистан разрабатывает паломнические туры для малайзийцев

© Пресс-служба Госкомтуризма РУз
Туризм
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Делегация в составе представителей Комитета по делам религий при кабинете министров Республики Узбекистан, Управления мусульман, Ташкентского исламского университета посетила с официальным визитом Малайзию

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана презентовала в Малайзии потенциал республики в сфере паломнического туризма, передает ИА "Жахон".

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Flickr/ Alec Wilson
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В ходе официального визита в Малайзию узбекская сторона представила подробную информацию об историческом наследии и памятниках культуры РУ.

Кроме того, участники встречи ознакомились с предпринимаемыми в Узбекистане мерами по разработке специальных "зиёрат-туров" для граждан Малайзии и Индонезии.

Особый интерес вызвала информация о развитии туринфраструктуры в Бухарской и Самаркандской областях, создании Центра исламской цивилизации в Ташкенте и Международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари в Самарканде.

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Теги:
паломничество, Малайзия, Узбекистан



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