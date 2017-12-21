Узбекистан разрабатывает паломнические туры для малайзийцев

Делегация в составе представителей Комитета по делам религий при кабинете министров Республики Узбекистан, Управления мусульман, Ташкентского исламского университета посетила с официальным визитом Малайзию

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана презентовала в Малайзии потенциал республики в сфере паломнического туризма, передает ИА "Жахон".

© Flickr/ Alec Wilson Uzbekistan airways участит рейсы в Таиланд и Малайзию

В ходе официального визита в Малайзию узбекская сторона представила подробную информацию об историческом наследии и памятниках культуры РУ.

Кроме того, участники встречи ознакомились с предпринимаемыми в Узбекистане мерами по разработке специальных "зиёрат-туров" для граждан Малайзии и Индонезии.

Особый интерес вызвала информация о развитии туринфраструктуры в Бухарской и Самаркандской областях, создании Центра исламской цивилизации в Ташкенте и Международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари в Самарканде.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.