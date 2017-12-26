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Элёр Тураев

Узбек в Китае: туризм в КНР и мечты о собственном бизнесе

© Foto: Фото из личного архива Элёра Тураева
Туризм
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Герой нашего материала — 27-летний Элёр Тураев. Молодой человек родом из Кибрайского района Ташкентской области. Отучившись в Ташкентском туристическом колледже, в 2014 году он решил поработать в Китае и устроился в гостиницу Wаndа

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik, Дилшодбек Аскаров. О жизни в КНР и планах на будущее узбекистанец рассказал корреспонденту Sputnik.

Элёр, вы уже 8 лет работаете в сфере туризма. Почему решили развиваться в этом направлении?

Элёр Тураев
FotoФото из личного архива Элёра Тураева
Элёр Тураев

В детстве, когда я проходил мимо гостиницы InterContinental Toshkent, я каждый раз чувствовал, что именно здесь хранится ключ от новых стран и других культур, здесь открыта дверь к гостиничному и туристическому бизнесу. Позднее гостиница стала моим первым местом работы.

Вы с 2014 года живете в Китае. Какие сходства и различия вы заметили в культуре и образе жизни китайцев и узбеков?

Китайцы такие же, как и узбеки, гостеприимные. Еще они чтят своих родственников и дорожат дружбой.

Также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе я нашел схожие черты с узбекской национальной кухней, одеждой и культурой.

Что для вас самое удивительное в Китае?

В Китае больше всего впечатляет высокий уровень развития туризма. Даже в маленьком городке вы найдете пятизвездочные гостиницы.

Насколько хорошо китайцы знают Узбекистан?

— После проведения проекта "Один пояс — один путь" китайские бизнесмены хорошо изучили Узбекистан. Однако простые люди мало знают об этой стране.

— Есть ли узбеки в городе, в котором вы живете?

Вместе со мной в Китайском городе Чунцин проживают еще около 30 узбекистанцев. В основном все они учатся в университетах города.

Элёр Тураев
Foto,Фото из личного архива Элёра Тураева
Элёр Тураев

Расскажите про свою работу. Какие у вас основные задачи?

Я контролирую отдел продуктов и напитков, управляю банкетами, необходимо, чтобы они соответствовали высоким стандартам.

Кроме того, я создаю креативные инновации для привлечения новых клиентов.
Также я подбираю и обучаю талантливые кадры, слежу, чтобы постоянно присутствовал командный дух.

За время работы в Китае вам удалось познакомиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как это произошло?

Когда глава Республики Корея посетил с визитом город Чунцин, я был на работе. Он очень скромный человек. Я ему рассказал, что родом из Узбекистана, чему господин Ин обрадовался и сообщил, что уважает народ этой страны и узбекскую национальную кухню. Даже президентский повар и сотрудники Службы безопасности главы государства рассказали, что получили подарки от сотрудников безопасности лидера Узбекистана и вместе фотографировались.

Как часто вы бываете дома? Нравятся ли вам изменения, которые происходят на родине?

Я езжу домой один — два раза в год. В последний раз был в Узбекистане весной этого года.
Изменений очень много: построены новые мосты, переходы, новые гостиницы, многоэтажные жилые дома. Чувствуется, что создана благоприятная атмосфера для бизнесменов и инвесторов.

Элёр Тураев
Foto,Фото из личного архива Элёра Тураева
Элёр Тураев

Думаете ли вы вернуться в Узбекистан?

Да, я намерен опыт, полученный в Китае, применить на родине. Именно для этого я и работаю в КНР. В Узбекистане я мечтаю открыть собственный бизнес.

Как Узбекистану достичь такого же высокого уровня туризма, как в Китае?

— Вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), участие республики в чемпионатах и Олимпийских играх, строительство международных гостиниц — все это будет способствовать модернизации страны и индустрии туризма в ближайшем будущем.

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Теги:
Китай, Узбекистан



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