В Сурхандарьинской области откроют новый экомаршрут для туристов

В 2017 году Сурхандарьинскую область посетили свыше восьми тысяч иностранных туристов

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В ущелье Зараут-Сай, расположенном в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, будет организован экотуристический маршрут.

Как сообщает ИА "Жахон", в Зараут-Сае есть наскальные рисунки эпохи мезолита и неолита. Там изображены пейзажи охоты с собаками на быков, а также люди в масках и дикие животные.

В 2017 году Сурхандарьинскую область посетили свыше восьми тысяч иностранцев и около 40 тысяч местных туристов.

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