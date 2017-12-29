Туркомпании нашли рецепт по увеличению потока туристов в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекские туристические компании предложили национальному авиаперевозчику установить прямое воздушное сообщение со странами Скандинавии, БЕНИЛЮКС, Юго-Восточной Азии и Польшей, сообщает корреспондент Sputnik.
Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма, в рамках рабочей встречи туроператоры и представители "Узбекистон хаво йуллари" обсудили расписание рейсов, тарифы и новые сезонные направления на 2018 год. В частности, была представлена информация по введенным внутриреспубликанским авиарейсам по направлению Ургенч-Бухара.
В летний период, который начнется с 31 марта, рейсы по этому маршруту будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям. Они уже вошли в систему, и туроператоры могут планировать поездки своих клиентов с учетом нового маршрута.
К тому же Uzbekistan Airways открывает и другие новые направления, запускаемые в рамках код-шеринга. Вводится и еще один механизм — интерлайн-соглашение. Это договоренность между авиаперевозчиками, в рамках которой одна авиакомпания имеет право оформлять билеты на рейсы другой компании, которая в свою очередь обязана признавать и принимать такие авиабилеты.
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