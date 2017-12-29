Туркомпании нашли рецепт по увеличению потока туристов в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекские туристические компании предложили национальному авиаперевозчику установить прямое воздушное сообщение со странами Скандинавии, БЕНИЛЮКС, Юго-Восточной Азии и Польшей, сообщает корреспондент Sputnik.

© Flickr/ Alec Wilson Ташкент и Киев в 2018 году возобновят прямое авиасообщение

Это, по их мнению, поможет увеличить приток туристов в страну. В свою очередь для развития внутреннего туризма, представители отрасли попросили увеличить частоту рейсов между городами республики, а также открыть новые направления.

Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма, в рамках рабочей встречи туроператоры и представители "Узбекистон хаво йуллари" обсудили расписание рейсов, тарифы и новые сезонные направления на 2018 год. В частности, была представлена информация по введенным внутриреспубликанским авиарейсам по направлению Ургенч-Бухара.

В летний период, который начнется с 31 марта, рейсы по этому маршруту будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям. Они уже вошли в систему, и туроператоры могут планировать поездки своих клиентов с учетом нового маршрута.

В настоящее время авиакомпания также прорабатывает вопрос открытия в новом году прямых международных рейсов между Ташкентом и городами Мумбай, Барселона, Бирмингем. Кроме того, в летнее время НАК планирует чаще летать в Самарканд, Термез и Стамбул. А с 1 января 2018 года будут внедрены групповые тарифы на внутренние авиарейсы перевозчика.

К тому же Uzbekistan Airways открывает и другие новые направления, запускаемые в рамках код-шеринга. Вводится и еще один механизм — интерлайн-соглашение. Это договоренность между авиаперевозчиками, в рамках которой одна авиакомпания имеет право оформлять билеты на рейсы другой компании, которая в свою очередь обязана признавать и принимать такие авиабилеты.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.