Отныне, путешествуя по Узбекистану, туристы смогут арендовать вертолеты Ми-8МТВ и самолеты Ан-2П
Узбекские туристические компании предложили национальному авиаперевозчику установить прямое воздушное сообщение со странами Скандинавии
В ущелье Зараут-Сай, расположенном в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, будет организован экотуристический маршрут
О жизни в КНР и планах на будущее узбекистанец рассказал корреспонденту Sputnik
Делегация Узбекистана презентовала в Малайзии потенциал республики в сфере паломнического туризма, передает ИА "Жахон"
Делегация Казахстана во главе с зампредседателя правления АО "НК Kazakh Tourism" К. Садвакасовым посетила Узбекистан
Туризм из России в Узбекистан в нынешнем году вырос на 22 процента
Правительство Узбекистана приняло сразу несколько мер, существенно упрощающих экологический и автомобильный туризм в РУ, что еще больше должно повысить привлекательность этого направления для иностранных гостей.
Благодаря QR-кодам гости республики смогут получить на свои смартфоны информацию о самых интересных местах на 12 языках
Павильон Узбекистана заняла первое место на фестивале Национальных блюд стран мира в Исламабаде
В Узбекистане создается первая свободная туристическая зона Чарвак, на развитие которой выделено 100 миллионов долларов.
В Узбекистане открыли круглосуточную горячую линию для граждан и предпринимателей по вопросам туристской сферы
В Узбекистане вводится единая туристическая виза для иностранных граждан сроком на 30 дней и стоимостью 40 долларов.
Госкомтуризма Узбекистана объявил конкурс на создание дизайна билбордов и растяжек для наружной рекламы восьми регионов республики
В Узбекистане решено начать работу над повышением качества медицинского обслуживания иностранных туристов.
Туристический логотип Бухары, который Госкомтуризма Узбекистана утвердил на прошлой неделе, поменяют из-за критики активистов.
Узбекистан стал одним из 15 модных туристических направлений для итальянцев в 2018 году
Общий пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-октябре 2017 года составил 13,953 миллиона человек, что на 23,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года
Из-за извержения вулкана Агунг приостановлена работа международного аэропорта в Денпасаре, отменены сотни международных рейсов
В Бухаре утвердили туристический бренд, отражающий древнюю историю, культуру, традиции и гостеприимство узбекского народа.