В Узбекистане упростили получение виз для туристов из Польши

Также отменено требование о предъявлении гражданами Польши туристских ваучеров и приглашений туристских организаций Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Туристы из Польши с 1 января будут получать визы в Узбекистан по упрощенной процедуре.

Соответствующее постановление было подписано президентом страны Шавкатом Мирзиёевым в сентябре.

"Министерству иностранных дел Республики Узбекистан с 1 января 2018 года оформлять въездные визы сроком не более 30 дней гражданам Республики Польша, посещающим Узбекистан в качестве туристов, в течение двух рабочих дней", — говорится в документе.

Постановление также отменяет требования о предъявлении гражданами Польши туристских ваучеров и приглашений туристских организаций Узбекистана.

По данным МИД республики, в настоящий момент упрощенный порядок оформления туристических виз в течение двух дней действует для граждан 10 стран Европы, Малайзии, Таиланда, Турции и Японии.

В начале декабря прошлого года в Узбекистане была введена единая туристическая виза для иностранных туристов сроком на 30 дней, а также на 30% снижена ее стоимость. Ранее туристическая виза выдавалась на семь или 15 дней. Также был снижен в два раза нижний порог (с десяти до пяти человек) для оформления групповой туристской визы.

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