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Турист из Узбекистана на горе Эльбрус

Мировые знаменитости будут рекламировать туризм в Узбекистане

© uznews.uz
Туризм
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Предполагается, что послами туризма Узбекистана в зарубежных странах станут видные представители политических, деловых, культурных и спортивных кругов

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Узбекистан планирует внедрить хорошо зарекомендовавшую себя практику по привлечению известных международных медийных персон для продвижения собственного туристического потенциала, сообщает корреспондент Sputnik.

Так называемый институт Tourism brand Ambassador (Посол туризма в зарубежных странах) сегодня активно используют лидеры мировой туристической индустрии — Франция, Испания, США, Китай, Индия и многие другие страны. Например, Арнольд Шварценеггер является туристическим послом Мадрида, известная певица Тейлор Свифт — Нью-Йорка, актеры Джеки Чан и Ричард Гир — Индонезии.

Турист фотографирует
© Flickr
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Предполагается, что послами туризма Узбекистана в зарубежных странах станут видные представители политических, деловых, культурных и спортивных кругов. Полный круг их обязанностей еще предстоит разработать и утвердить. Однако уже сейчас понятно, что одной из главных задач станет проведение рекламных акций с использованием их имени и фотографий.

Послы туризма получат право бесплатного посещения Узбекистана два раза в год для проведения различных промоакций, направленных на привлечение путешественников из-за рубежа. Узбекская сторона пока не раскрывает, какие средства она намерена направить на оплату заоблачных гонораров известных персон и покупку прав на использование их имен и фотографий.

Кроме того, для упорядочения всей медийной компании по продвижению туристического бренда страны за рубежом планируется создать специальный "Национальный PR-центр туризма".

Узбекистан за первые шесть месяцев прошлого года посетили свыше 1,1 миллиона туристов, что на 18% больше чем в аналогичном периоде 2016 года. При этом экспорт туристских услуг достиг 694,5 миллиона долларов.

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Теги:
Узбекистан, Реклама, Туризм



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