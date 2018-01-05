Узбекские туроператоры будут продавать услуги через интернет

В настоящее время среди узбекистанцев для отдыха наибольшей популярностью пользуются такие направления, как Юго-Восточная Азия, а также Россия, Индия, Китай и Турция

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана намерен повысить конкурентоспособность отечественных туроператоров на международном рынке туристических услуг путем совершенствования их сайтов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На сегодняшний день узбекские туроператоры сильно проигрывают своим зарубежным конкурентам из-за отсутствия на своих сайтах возможности онлайн-бронирования, эквайринга, электронной оплаты приобретаемых услуг. В этой ситуации узбекистанцы зачастую обращаются к зарубежным туристическим компаниям, предоставляющим расширенный сервис через интернет.

"Объяснений это не требует. Туристы предпочитают комфорт и решение всех вопросов, связанных с предстоящим путешествием, из дома. Поэтому наши специалисты инициировали процесс модернизации сайтов отечественных туроператоров. Предлагается установить требование к компаниям, ежегодно обслуживающим более 500 туристов, по наличию многоязычного сайта, через который можно будет произвести онлайн-бронирование, а также оплату других приобретаемых услуг платежными картами", — отметили в Госкомтуризме.

На сегодняшний день у узбекистанцев для отдыха наибольшей популярностью пользуются такие направления, как Юго-Восточная Азия, а также Россия, Индия, Китай и Турция. НАК "Узбекистон хаво йуллари" прорабатывает вопрос открытия в этом году прямых международных рейсов между Ташкентом и городами Мумбаи, Барселона, Бирмингем. Кроме того, в летнее время авиакомпания планирует участить полеты в Самарканд, Термез и Стамбул.

С 1 января 2018 года авиаперевозчик внедрил групповые тарифы на внутренние авиарейсы. К тому же Uzbekistan Airways открывает и другие новые направления, запускаемые в рамках код-шеринга.

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