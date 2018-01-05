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Узбекская керамика

В Узбекистане планируют предоставить льготы производителям сувениров

Sputnik
Туризм
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Льготы и преференции получат те производители сувенирной и упаковочной продукции, которые поставят на своих товарах логотип туристического бренда страны

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбекистан планирует предоставить льготы ремесленникам и производителям сувениров, которые будут маркировать свою продукцию туристическим брендом страны или отдельных ее регионов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Бухара
© sputnik /Антон Курилкин
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В настоящее время специалистами разрабатываются меры по предоставлению льгот и преференций производителям сувенирной и упаковочной продукции. Их получат те, кто поставит на своих товарах логотип туристического бренда страны, региона или сайта uzbekistan.travel.

Если ситуация со страновым логотипом понятна и упоминание сайта вполне логично, то вот с региональными туристическими брендами пока не все так просто. Это связано с тем, что не все туристические центры республики имеют свои логотипы.

Сейчас Госкомтуризм активизировал работу по созданию и продвижению региональных туристических брендов и логотипов. Здесь заверяют, что они в ближайшее время будут созданы для всех привлекательных туристических мест республики. А чтобы не повторились неудачные истории с туристическими брендами, как это было в Бухарской и Ферганской областях, в комитете намерены провести исследование по этому вопросу.

По мнению представителей Госкомтуризма, изучение реального положения дел с разработкой региональных логотипов позволит ускорить процесс их появления. Там, где нет логотипа, он будет создаваться, а имеющиеся оценят на соответствие установленным требованиям.

Памятник в Фергане
© Flickr / t_y_l
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Следующим этапом станет объявление общереспубликанского конкурса на разработку туристических брендов регионов, исходя из утвержденного единого туристского и инвестиционного бренда Узбекистана.

При разработке логотипов региональных брендов будет уделено внимание обеспечению единой стилистики, каждый из них должен отражать туристические особенности региона, его историю, культурное разнообразие и другие индивидуальные факторы.

Создание логотипов будет финансироваться за счет региональных бюджетов и Фонда развития туризма. В дальнейшем также планируется поддерживать продвижение туристических брендов, как внутри страны, так и за ее пределами.

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Теги:
бренд, сувенир, Узбекистан, Туризм



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