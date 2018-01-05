В Узбекистане планируют предоставить льготы производителям сувениров

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбекистан планирует предоставить льготы ремесленникам и производителям сувениров, которые будут маркировать свою продукцию туристическим брендом страны или отдельных ее регионов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Если ситуация со страновым логотипом понятна и упоминание сайта вполне логично, то вот с региональными туристическими брендами пока не все так просто. Это связано с тем, что не все туристические центры республики имеют свои логотипы.
Сейчас Госкомтуризм активизировал работу по созданию и продвижению региональных туристических брендов и логотипов. Здесь заверяют, что они в ближайшее время будут созданы для всех привлекательных туристических мест республики. А чтобы не повторились неудачные истории с туристическими брендами, как это было в Бухарской и Ферганской областях, в комитете намерены провести исследование по этому вопросу.
По мнению представителей Госкомтуризма, изучение реального положения дел с разработкой региональных логотипов позволит ускорить процесс их появления. Там, где нет логотипа, он будет создаваться, а имеющиеся оценят на соответствие установленным требованиям.
При разработке логотипов региональных брендов будет уделено внимание обеспечению единой стилистики, каждый из них должен отражать туристические особенности региона, его историю, культурное разнообразие и другие индивидуальные факторы.
Создание логотипов будет финансироваться за счет региональных бюджетов и Фонда развития туризма. В дальнейшем также планируется поддерживать продвижение туристических брендов, как внутри страны, так и за ее пределами.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.