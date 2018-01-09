Куда поехать: сколько стран узбекистанцы могут посетить без визы

Больше всего путешествовать, не думая о визе, могут немцы, на втором месте — жители Сингапура

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Компания Henley & Partners составила новый рейтинг паспортов мира, в котором страны расположены согласно числу государств, доступных для посещения без визы.

© Sputnik/ Алексей Куденко Новая виза для иностранцев в России: зачем и кому она необходима

Так, Узбекистан разместился на 81-й строчке, жители республики могут посетить без визы 54 страны. Таджикистан занимает такое же место.

Казахстан расположился на 65-м месте, разделив эту строчку с Беларусью. Кыргызстан — на 76-й.

Россиянам повезло больше, они оказались на 48-м месте с возможностью безвизово въехать в 110 стран.

Больше всего путешествовать, не думая о визе, могут немцы, на втором месте — жители Сингапура, третью строчку делят Швеция, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция и Япония.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.