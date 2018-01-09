Куда поехать: сколько стран узбекистанцы могут посетить без визы

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Компания Henley & Partners составила новый рейтинг паспортов мира, в котором страны расположены согласно числу государств, доступных для посещения без визы.
Казахстан расположился на 65-м месте, разделив эту строчку с Беларусью. Кыргызстан — на 76-й.
Россиянам повезло больше, они оказались на 48-м месте с возможностью безвизово въехать в 110 стран.
Больше всего путешествовать, не думая о визе, могут немцы, на втором месте — жители Сингапура, третью строчку делят Швеция, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция и Япония.
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