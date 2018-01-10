Ученые из США проведут исследования в Ташкенте и Хиве

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистан прибыла делегация специалистов Смитсоновского института, которые займутся изучением культурного наследия страны и обсудят с узбекскими экспертами проект по развитию научного туризма.

По информации МИД РУ , до 15 января представители института проведут в республике ряд встреч в министерствах культуры, экономики, иностранных дел, Госкомтуризме, Ассоциации частных туристических агентств, музеях и образовательных учреждениях.

Планируется обсуждение перспектив дальнейшего развития туристской отрасли республики.

Проект, финансируемый Европейским банком развития и реконструкции, нацелен на проведение научно-исследовательских работ в Ташкенте и Хиве, по итогам которых будут подготовлены отчеты института с оценками и рекомендациями по развитию туризма в указанных городах.

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