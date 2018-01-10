Туристический потенциал Узбекистана презентуют на семинаре в Душанбе

Госкомтуризма Узбекистана пригласил представителей отечественных компаний принять участие в презентации и представить на этом мероприятии свои рекламные материалы

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана представят на семинаре-совещании с участием лидеров этой отрасли со всего Таджикистана, который пройдет в Душанбе 30-31 января, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Госкомтуризма Узбекистана приглашает представителей отечественных компаний принять участие в презентации и представить на этом мероприятии свои рекламные материалы. Это поможет наладить прямые контакты с коллегами из Таджикистана и продемонстрировать им свои продукты, отметили в комитете.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о подготовке предстоящего официального визита в Таджикистан.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.