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Руководитель отдела туризма авиакомпании Узбекские авиалинии Рустам Курганбаев

Туристический потенциал Узбекистана презентуют на семинаре в Душанбе

© Sputnik/
Туризм
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Госкомтуризма Узбекистана пригласил представителей отечественных компаний принять участие в презентации и представить на этом мероприятии свои рекламные материалы

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана представят на семинаре-совещании с участием лидеров этой отрасли со всего Таджикистана, который пройдет в Душанбе 30-31 января, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Госкомтуризма Узбекистана приглашает представителей отечественных компаний принять участие в презентации и представить на этом мероприятии свои рекламные материалы. Это поможет наладить прямые контакты с коллегами из Таджикистана и продемонстрировать им свои продукты, отметили в комитете.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о подготовке предстоящего официального визита в Таджикистан.

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Теги:
Госкомтуризм, Душанбе, Таджикистан, Туризм



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    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

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