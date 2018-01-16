Узбекистан намерен ввести безвизовый режим для пяти "крупных стран"

Помимо этого Узбекистан существенно упростит получение визы для трех государств, еще 40 стран находятся на рассмотрении

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Узбекистан планирует ввести безвизовый режим для пяти "крупных стран", сообщил в понедельник глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

"В стране проводится большая работа по упрощению визового режима. Сегодня мы рассматриваем введение безвизового режима в отношении пяти крупных стран, еще в отношении трех стран, откуда мы ожидаем самые крупные потоки паломнического туризма также будут упрощены визовые процедуры. Кроме того, еще 40 стран находятся в списке для упрощения визового режима", — рассказал он.

Все эти меры будут оформлены в новом документе, появление которого ожидается в скором времени.

© Foto: Амир Исаев Официально: Узбекистан и Таджикистан договорились об отмене виз

Кроме того, по заявлению Абдухакимова, в ближайшие месяцы Узбекистан и Таджикистан намерены снять визовые ограничения. Соглашение об этом планируется подписать во время предстоящего визита президента Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Вопрос с сокрушением визовых барьеров для туристов уже давно стоит на повестке дня в Узбекистане. Казалось бы, в конце 2016 власти пошли навстречу и утвердили новый порядок, в рамках которого с 1 апреля 2017 года визовый режим полностью отменялся для туристов из 15 стран на срок не более 30 дней. Кроме того, безвизовый режим должен был быть доступен еще для граждан 12 стран, достигших возраста 55 лет.

Однако спустя месяц все перевернулось с ног на голову. Согласно новому указу главы государства, отмена виз для 27 стран, указанных выше, была отложена до 2021 года. Спустя полгода, в августе 2017-го, появился новый ориентир — была создана постоянно действующая рабочая группа по подготовке предложений о поэтапном облегчении визовых и регистрационных процедур.

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Эта группа осуществляет свою деятельность исходя из динамики развития двусторонних отношений со странами, для которых предлагается облегчить визовые процедуры, конъюнктуры мирового рынка туризма и складывающейся международной и региональной обстановки.

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