Стали известны подробности участия Усманова в проекте "Кадимий Бухоро"

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Известный российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов участвует в проекте по созданию суперсовременного туристического комплекса "Кадимий Бухоро" на условиях безвозмездного спонсорства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом накануне заявил глава Госкомтуризма республики Азиз Абдухакимов. По его словам, участие Усманова в этом проекте не предполагает последующей передачи туристической зоны в его управление. Распоряжаться объектом будет полностью узбекская сторона.
"Он (Алишер Усманов — ред.) выступает как, скажем, спонсор, меценат этого проекта. При этом делается большой проект, есть определенный бюджет, но окончательная цифра уже будет по результатам проектных работ", — заметил Абдухакимов.
Новая туристическая зона будет построена на участке земли в 10 гектаров, расположенном между улицей Гиждуван и культурно-просветительским комплексом "Кухна ва бокий Бухоро". На ее территории планируется возвести современные малоэтажные гостиницы, культурно-оздоровительные и торгово-развлекательные центры, обеспечивающие условия для полноценного круглосуточного досуга иностранных туристов.
Ранее в одном из своих интервью Усманов заявлял, что готов вложить в Узбекистан столько, сколько сможет. Миллиардер не стал раскрывать размеров инвестиций, которые он готов направить в республику, однако подчеркнул, что "всячески готов помогать и уже помогает". "Моя сегодняшняя роль — это совет, консалтинг и благотворительные проекты", — пояснил российский бизнесмен.
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