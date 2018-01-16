Стали известны подробности участия Усманова в проекте "Кадимий Бухоро"

Новая туристическая зона будет построена на участке земли 10 гектаров в Бухаре, вся территория будет покрыта бесплатным Wi-Fi

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Известный российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов участвует в проекте по созданию суперсовременного туристического комплекса "Кадимий Бухоро" на условиях безвозмездного спонсорства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом накануне заявил глава Госкомтуризма республики Азиз Абдухакимов. По его словам, участие Усманова в этом проекте не предполагает последующей передачи туристической зоны в его управление. Распоряжаться объектом будет полностью узбекская сторона.

"Он (Алишер Усманов — ред.) выступает как, скажем, спонсор, меценат этого проекта. При этом делается большой проект, есть определенный бюджет, но окончательная цифра уже будет по результатам проектных работ", — заметил Абдухакимов.

Напомним, что осенью прошлого года правительство Узбекистана утвердило постановление о строительстве в Бухаре суперсовременного туристического комплекса. В обнародованном документе было указано, что участие в этом проекте примет известный российский предприниматель и меценат Алишер Усманов. Однако на каких именно условиях привлечен миллиардер, оставалось загадкой.

Новая туристическая зона будет построена на участке земли в 10 гектаров, расположенном между улицей Гиждуван и культурно-просветительским комплексом "Кухна ва бокий Бухоро". На ее территории планируется возвести современные малоэтажные гостиницы, культурно-оздоровительные и торгово-развлекательные центры, обеспечивающие условия для полноценного круглосуточного досуга иностранных туристов.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Алишер Усманов построит новый туристический комплекс в Бухаре

Так, например, здесь будут проходить различные шоу, театрализованные концертные представления с реконструкцией исторических событий, выступления фольклорных ансамблей и артистов современной эстрады, показы мод и другие зрелищные мероприятия. Также вся историческая часть Бухары получит бесплатный Wi-Fi.

Ранее в одном из своих интервью Усманов заявлял, что готов вложить в Узбекистан столько, сколько сможет. Миллиардер не стал раскрывать размеров инвестиций, которые он готов направить в республику, однако подчеркнул, что "всячески готов помогать и уже помогает". "Моя сегодняшняя роль — это совет, консалтинг и благотворительные проекты", — пояснил российский бизнесмен.

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