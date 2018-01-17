"Узбекистон хаво йуллари" с мая начнет летать в Барселону

Рейсы в столицу Испании будут выполняться еженедельно по четвергам на комфортабельных самолетах Boeing

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с мая расширит географию полетов регулярными рейсами в Испанию по маршруту Ташкент — Барселона — Ташкент, сообщает пресс-служба компании.

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Первый рейс в Барселону из столицы Узбекистана состоится 24 мая 2018 года.

"Рейсы по данному направлению будут выполняться еженедельно по четвергам на комфортабельных самолетах Boeing", — говорится в сообщении.

Полеты будут проходить по следующему расписанию: рейс HY-259 вылетит из Ташкента в 03:10, прилет в Барселону в 08:05. Рейс HY-260: вылет из Барселоны — в 09:45, прилет в Ташкент — в 19:50. Во всех пунктах указано местное время.

Напомним, в 2017 году "Узбекистон хаво йуллари" начала продавать билеты онлайн.

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