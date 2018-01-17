Хокимият Самарканда проводит акцию — скидка 25% на проживание в отелях

Акция распространяется на все виды гостиничных услуг, срок окончания — 10 марта этого года

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Для повышения потока туристов Самаркандская область предоставляет скидки до 25% на проживание в гостиницах.

Данная акция проводится Государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма совместно с хокимиятом области. Акция продлится до 10 марта этого года включительно.

Недавно вице-премьер Сухроб Холмурадов провел конференцию, где рассказал о планах сделать туризм круглогодичным, поскольку сейчас он является сезонным и около полугода не происходит никакого движения.

"Активная реализация программ внутреннего туризма позволит предпринимателям иметь выгоду в течение всего года", — рассказал Холмурадов.

В прошлом году количество туристов, посетивших Узбекистан, превысило 2,5 миллиона человек и увеличилось на 24,3% по сравнению с 2016 годом. Экспорт туристических услуг увеличился на 24% — до полутора миллиардов долларов.

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