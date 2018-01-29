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Медиатур по местам паломничества Ташкентской области

Журналистам Узбекистана показали святые места

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Туризм
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В программу вошли архитектурный комплекс "Занги ата" и мавзолеи "Шоабдумалик ота" и "Пайгамбар ота"

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Cтартовал медиатур для местных журналистов по Ташкентской области в рамках экскурсионно-туристической программы "Зиёрат" по историческим и святым местам.

В программу первого дня вошли архитектурный комплекс "Занги ата", мавзолеи "Шоабдумалик ота" и "Пайгамбар ота", которые особо почитаются среди мусульман как в Узбекистане, так и за рубежом.

Медиа-тур по местам паломничества Ташкентской области
© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Медиа-тур по местам паломничества Ташкентской области
Тур организован Госкомитетом Узбекистана по развитию туризма, департаментом по развитию туризма при хокимияте Ташкентской области и Ташкентским областным управлением международного благотворительного фонда "Олтин Мерос".

Материалы, собранные во время медиатура, будут представлены в виде передач и репортажей на телеканалах My5, Dunyo bo'ylab, Toshkent, UzReport, на радио "Махалля", а также на страницах онлайн-ресурсов.

Теги:
Туризм, Узбекистан



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