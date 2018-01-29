Журналистам Узбекистана показали святые места

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Cтартовал медиатур для местных журналистов по Ташкентской области в рамках экскурсионно-туристической программы "Зиёрат" по историческим и святым местам.
В программу первого дня вошли архитектурный комплекс "Занги ата", мавзолеи "Шоабдумалик ота" и "Пайгамбар ота", которые особо почитаются среди мусульман как в Узбекистане, так и за рубежом.
Материалы, собранные во время медиатура, будут представлены в виде передач и репортажей на телеканалах My5, Dunyo bo'ylab, Toshkent, UzReport, на радио "Махалля", а также на страницах онлайн-ресурсов.