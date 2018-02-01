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Минарет Ислам Ходжа в Хиве

Хива может стать побратимом испанского города Авила

© Flickr/ Dan Lundberg
Туризм
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Представители Узбекистана были в Испании с 15 по 22 января как участники туристической ярмарки FITUR-2018

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Власти Хивы и Авилы ведут переговоры о том, чтобы объявить их городами-побратимами. Об этом сообщает портал "Турпром" со ссылкой на хокима Хивы Эркина Якубова.

Хива - город в Хорезмской области Узбекистана
© Flickr/ Jean-Pierre Dalbéra
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Накануне узбекская делегация находилась в Испании в качестве участника одной из самых крупных всемирных туристических ярмарок FITUR-2018. Первая встреча по поводу установления побратимских отношений состоялась именно там.

"Мы увидели очень много общего между городами Авила и Хива. Опыт сохранения исторического наследия и привлечения туристов в Авилу достоин внимания. Испанские партнеры выражают большой интерес к сотрудничеству и взаимодействию в туристической сфере", — отметил Якубов.

По его словам, оба города являются крепостями. Попасть в них можно только через ворота. При этом у Хивы их четыре, у Авилы — шесть. Авила вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году, а Хива — в 1989-м.

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Теги:
побратимы, Туризм, Испания, Хива



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