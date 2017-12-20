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В Китае нашли кладку яиц птерозавра возрастом около 120 миллионов лет

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© Ruptly.

Палеонтологи раскопали целое захоронение останков птерозавров: кости взрослых особей, эмбрионы и яйца

Эта находка способна пролить свет на жизнедеятельность архозавров, которые до этого момента оставались загадкой для ученых.

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Теги:
Китай



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