В Китае нашли кладку яиц птерозавра возрастом около 120 миллионов лет

Эта находка способна пролить свет на жизнедеятельность архозавров, которые до этого момента оставались загадкой для ученых.
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Палеонтологи раскопали целое захоронение останков птерозавров: кости взрослых особей, эмбрионы и яйца
Эта находка способна пролить свет на жизнедеятельность архозавров, которые до этого момента оставались загадкой для ученых.
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Трансляция финала международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.
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Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.
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Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.
В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.
Президент Таджикистана обеспокоен ситуацией в Афганистане, особенно появлением террористов ИГ, в рядах которой находятся выходцы из стран СНГ.