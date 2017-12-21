Любопытный снежный барс заглянул в объектив фотоловушки

Животное обнюхивает непонятный предмет и с любопытством заглядывает в объектив.

Кадры были сделаны еще 20 декабря 2014 года. Видеозаписи сразу не стали обнародовать, так как на них эксперты кроме барса увидели непонятное свечение. Только сейчас удалось выяснить, что это изображение объясняется тем, что птица села на фотоловушку, закрыв область вспышки, передает Sputnik Кыргызстан.

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