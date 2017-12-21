Крымчанку осудили за контрабанду культурных ценностей из Узбекистана

Жительница Крыма Гульнора Эмирова незаконно отправила на территорию республики контейнер с незадекларированными рукописями на арабском и керамикой

Жительницу Крыма Гульнору Эмирову суд признал виновной в контрабанде культурных ценностей в крупном размере, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

Следствие и суд установили, что Эмирова, не получив соответствующего разрешения компетентных органов Узбекистана и не задекларировав должным образом содержимое грузового контейнера, в котором находились культурные ценности, незаконно отправила его на территорию Крыма. В контейнере сотрудники Крымской таможни обнаружили не указанные в пассажирских таможенных декларациях 29 рукописей на арабском языке, а также 16 керамических изделий. Общая стоимость незаконно вывезенного составила более 1,2 млн рублей.

Суд назначил Эмировой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Культурные ценности будут возвращены Узбекистану после вступления приговора в законную силу.

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