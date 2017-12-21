Участницы "Ты супер! Танцы" зажгли на фестивале "Мехржон" в Ташкенте

Участницы международного конкурса "Ты супер! Танцы" Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова выступили на 50-м фестивале детского творчества "Мехржон" в Ташкенте

Этот фестиваль организован специально для детей из детских домов и интернатов всего Узбекистана.

Буквально после выступления девочки узнали, что агентство Sputnik дарит им и другим участникам из стран СНГ поездку в Санкт-Петербург в конце декабря.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", организованный совместно телеканалом НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, дарит детям из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.

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