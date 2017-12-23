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Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина

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© Ruptly.

Сотрудники американской береговой охраны освободили морскую черепаху, застрявшую между тюков с кокаином

Подразделение Вооруженных сил США спасло в Тихом океане морскую черепаху, запутавшуюся в свертках с кокаином стоимостью в 70 миллионов долларов.

Представители береговой службы выяснили, что черепашка запуталась в "тайнике с наркотиками", содержащем 800 килограммов кокаина.

Также стало известно, что в результате инцидента животное пострадало, она получила травмы плавников и шеи.

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