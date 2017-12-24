Маргарита Симоньян вручила призы детям из "Ты супер! Танцы"

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства

Главный редактор агентства Маргарита Симоньян вручила призы во время финала шоу.

Для детей будет организована экскурсионная поездка в Санкт-Петербург, в рамках которой они увидят главные достопримечательности cеверной столицы России, а также смогут познакомиться с известными деятелями культуры.

Агентство окажет помощь в поступлении в российские вузы ребятам, которые захотят обучаться в России, а тем, кому необходимо подтянуть знание русского языка, предоставят возможность пройти специализированные курсы.

Также конкурсантам будет выплачиваться ежемесячная стипендия до достижения ими 18 лет.

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