Маргарита Симоньян вручила призы детям из "Ты супер! Танцы"

Главный редактор агентства Маргарита Симоньян вручила призы во время финала шоу.
Для детей будет организована экскурсионная поездка в Санкт-Петербург, в рамках которой они увидят главные достопримечательности cеверной столицы России, а также смогут познакомиться с известными деятелями культуры.
Агентство окажет помощь в поступлении в российские вузы ребятам, которые захотят обучаться в России, а тем, кому необходимо подтянуть знание русского языка, предоставят возможность пройти специализированные курсы.
Также конкурсантам будет выплачиваться ежемесячная стипендия до достижения ими 18 лет.
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