Шокирующие кадры с камер слежения: наезд автобуса в переходе Москвы

В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы, пострадавших доставляли на вертолетах в больницы

Пассажир сообщил, что автобус должен был отъезжать от метро "Славянский бульвар" в направлении Сколково в 15.00. По его словам, он сел в автобус примерно в 14.45.

"Мы пошли в конец автобуса, сели. И через минуты две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переходе. Он стоял и резко внезапно поехал", — сказал Владимир.

Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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