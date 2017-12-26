В немецком зоопарке рождественские подарки получили слоны и тигры

Сотрудники зоопарка в немецком городе Галле предложили посетителям поучаствовать в приготовлении праздничных подарков для животных

Все желающие могли завернуть вкусные и полезные угощения в праздничную упаковку, а затем оставить подарки в вольерах.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.