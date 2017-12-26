В немецком зоопарке рождественские подарки получили слоны и тигры

Все желающие могли завернуть вкусные и полезные угощения в праздничную упаковку, а затем оставить подарки в вольерах.
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Сотрудники зоопарка в немецком городе Галле предложили посетителям поучаствовать в приготовлении праздничных подарков для животных
Все желающие могли завернуть вкусные и полезные угощения в праздничную упаковку, а затем оставить подарки в вольерах.
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Главы Нацбанка и Минюста Казахстана прокомментировали ситуацию с арестом за рубежом 22 миллиардов долларов из Нацфонда.
Милиция Бишкека перешла на усиленный режим несения службы - это связано с обеспечением безопасности населения в предновогодние праздничные дни.
Таджикистан заинтересован в портале "Работа в России", который может стать единой площадкой для поиска работы на постсоветском пространстве.