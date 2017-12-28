Хит продаж: японцы покупают календари на 2018 год с Путиным на обложке

В Токио японцы раскупают календари на 2018 год с изображением президента РФ.
Календари с Владимиром Путиным представлены в четырех вариантах. Они настолько популярны, что уже стали хитом продаж, по популярности уступив лишь календарям с изображением японского теннисиста Сюдзо Мацуоки.
На одной из обложек Владимир Путин ласково гладит амурского тигренка, в России ради спасения этих хищников инициировали целое движение. На обложке другого календаря российский президент выступает с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, где произносит знаменитую, ставшую крылатой фразу: "Вы хоть понимаете, что вы натворили?".
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