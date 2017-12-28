Хит продаж: японцы покупают календари на 2018 год с Путиным на обложке

Календари с Путиным представлены в четырех вариантах, даже опытные продавцы были удивлены такой быстрой продаже

В Токио японцы раскупают календари на 2018 год с изображением президента РФ.

Календари с Владимиром Путиным представлены в четырех вариантах. Они настолько популярны, что уже стали хитом продаж, по популярности уступив лишь календарям с изображением японского теннисиста Сюдзо Мацуоки.

На одной из обложек Владимир Путин ласково гладит амурского тигренка, в России ради спасения этих хищников инициировали целое движение. На обложке другого календаря российский президент выступает с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, где произносит знаменитую, ставшую крылатой фразу: "Вы хоть понимаете, что вы натворили?".

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.