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Дети из шоу "Ты супер! Танцы" посетили Царскосельский лицей

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Тема:
Международный конкурс "Ты супер! Танцы" (51)
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© Youtube / Sputnik на русском

Участники проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства во время экскурсионной поездки в Санкт-Петербург посетили музей-заповедник Царское село. Ребята познакомились с творчеством юного Пушкина, увидели, как и чем жил поэт в годы учебы в Царскосельском лицее.

Валерий Гергиев встретился с участниками проекта Ты супер! Танцы
Sputnik / Александр Гальперин
Валерий Гергиев встретился с участниками проекта "Ты супер! Танцы"
Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидят главные достопримечательности города и познакомятся с известными деятелями культуры.

Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо, и окажет помощь в поступлении в российские вузы.

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Тема:
Международный конкурс "Ты супер! Танцы" (51)
Теги:
Санкт-Петербург



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  • Прохожий идёт по заснеженному двору во время снегопада. Архивное фото
    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

  • Продажа пиротехники в Краснодаре
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    Сотрудники Таможенной службы Душанбе обнаружили у несовершеннолетнего свыше 22 тысяч капсул пиротехники, запрещенной в Таджикистане.

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