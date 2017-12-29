Энрике Иглесиас спел свой хит с поклонником на сцене Ташкента

На концерте Энрике Иглесиаса 28 декабря в Ташкенте его поклонник Улугбек Исмаилов спел в дуэте с артистом песню Ring my bells

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Во время концерта известного испанского певца Энрике Иглесиаса в Ташкенте его поклонник Улугбек Исмаилов спел в дуэте с артистом.

Концерт проходил 28 декабря. Артист и его фанат исполнили песню Ring my bells. Напомним, Исмаилов не первый раз пел в дуэте с известным певцом. Также они исполнили песню дуэтом во время концерта в Москве в 2011 году.

Энрике Иглесиас — испанский певец, автор песен, продюсер и актер, передает Sputnik Таджикистан.

Он начинал свою карьеру под псевдонимом "Энрике Мартинес" и работал на неприметный мексиканский лейбл FonoMusic.

© Sputnik/ Евгения Новоженина Энрике Иглесиас впервые выступит в Ташкенте

Сейчас Энрике Иглесиас — самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток "Грэмми" и American Music Awards.

За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 миллионов пластинок.

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