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Автобус для перебравших запустили перед праздниками в Японии

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© Ruptly.

В Японии перед праздником запустили специальные автобусы для тех, кто после застолья не в

Такую заботу японские власти проявили для того, чтобы загулявшиеся японцы смогли благополучно добраться до дома, когда общественный транспорт уже не ходит, ди добираться на нем уже никаких сил.

Смотрите в нашем видео, как работает этот алкоавтобус.




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