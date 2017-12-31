Автобус для перебравших запустили перед праздниками в Японии

Такую заботу японские власти проявили для того, чтобы загулявшиеся японцы смогли благополучно добраться до дома, когда общественный транспорт уже не ходит, ди добираться на нем уже никаких сил.
Смотрите в нашем видео, как работает этот алкоавтобус.
В Японии перед праздником запустили специальные автобусы для тех, кто после застолья не в
Такую заботу японские власти проявили для того, чтобы загулявшиеся японцы смогли благополучно добраться до дома, когда общественный транспорт уже не ходит, ди добираться на нем уже никаких сил.
Смотрите в нашем видео, как работает этот алкоавтобус.
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В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.