Более тысячи человек устроили ледяной заплыв в Ванкувере

Многие участники одеты в разнообразные костюмы: от рождественских оленей и пингвинов до персонажей кино.

"Заплыв полярных медведей — замечательная традиция Ванкувера. Даже если вы не собираетесь заходить в воду, можете понаблюдать за этим представлением.", — сказала глава ванкуверского департамента парков и зон отдыха Сара Кирби-Янг.

Всех посетителей мероприятия призывают сделать пожертвование для некоммерческой организации Greater Vancouver Food Bank в виде денег или консервированной пищи. В прошлом году департамент парков и зон отдыха собрал 130 килограммов еды, а также 1330 долларов на благие цели.

Согласно термометру, температура воды составляет где-то +3 градуса по Цельсию.

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