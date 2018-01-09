Битва со злом: в японском Куруме устроили церемонию изгнания демонов

Из одежды у японцев были только набедренные повязки.
По легенде, этому ритуалу уже порядка 1600 лет.
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Участники церемонии разожгли шесть 13-метровых факелов и организовали представление
Из одежды у японцев были только набедренные повязки.
По легенде, этому ритуалу уже порядка 1600 лет.
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В преддверии празднования Навруза на таджикско-узбекской границе заработает закрытый восемь лет назад КПП "Пенджикент-Самарканд.